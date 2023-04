Dönerpreis-Umfrage in Deutschland: Hessen schneidet katastrophal ab

Von: Jacob von Sass

Deutschlandweit steigen die Dönerpreise. Bei einer Umfrage auf Reddit kommt heraus, dass vor allem in Hessen der Döner teuer ist.

Hessen – Schock für alle Dönerliebhaber in Hessen: Unter anderem wegen der Inflation stiegen die Lebensmittelpreise in den vergangenen Monaten deutschlandweit teils extrem an. Davon verschont blieb natürlich auch nicht der Döner, eines der beliebtesten Fast Foods im ganzen Land. Der Reddit-User Doenerstats veröffentlichte jetzt auf der Internetplattform die Ergebnisse seiner Dönerpreis-Umfrage, bei der fast 6600 Menschen teilgenommen haben.

Diese offenbart ein schwer verdauliches Ergebnis für alle hessischen Fans des Snacks. Denn hier ist der Döner mit einem Durchschnittspreis von 6,48 Euro am zweitteuersten in ganz Deutschland. Nur das Bundesland Hamburg kommt bei der Umfrage noch schlechter weg und belegt den 16. und damit den letztens Platz. Hier kostet ein Döner auf Grundlage der Reddit-Umfrage durchschnittlich übrigens 6,76 Euro. Vor Hessen - auf dem 15. Platz - ist Baden-Württemberg. Mit 6,46 Euro ist hier ein Döner nur geringfügig günstiger als in Hessen.

Dönerpreis-Umfrage in Deutschland: Hessen auf dem 15. Platz, Thüringen wird erster

Natürlich lohnt sich auch noch ein Blick auf das Siegertreppchen der Umfrage. Den dritten Platz belegt hier Bremen mit einem Döner-Durchschnittspreis von 5,85 Euro. Allerdings reichten hier auch nur 65 User ihre Preise ein, weshalb das Ergebnis nicht unbedingt repräsentativ für das Bundesland sein muss. Im Vergleich reichten für Hessen zum Beispiel ganze 509 Reddit-Nutzer ihre Preise ein.

Auf dem zweiten Platz der Döner-Umfrage von Doenerstats landet Sachsen. Hier kostet ein Döner durchschnittlich 5,82 Euro, was auch nur drei Cent günstiger ist als in Bremen. Eindeutiger Sieger der Umfrage ist allerdings unser Nachbarbundesland Thüringen. Hier kostet ein Döner im Vergleich nur 5,68 Euro. Damit ist er ganze 80 Cent günstiger als bei uns in Hessen. Wer also weiterhin halbwegs erschwingliche Döner genießen möchten, ist wohl im Osten Deutschlands gut aufgehoben.

Deutschlandweite Dönerpreis-Umfrage: Reddit User kritisieren hohe Preise wie in Hessen

An den Kommentaren unter der Dönerpreis-Umfrage erkennt man, wie sehr das Thema die Menschen bewegt und anscheinend nicht mehr loslässt. So schreibt Callophrys: „Ich erinnere mich noch an die 3,50.“ An den 1500 Likes unter seinem Kommentar erkennt man, dass er wohl nicht der einzige ist, der sich gerne an die alten Zeiten erinnert. Lolipopes formuliert es noch drastischer und postet unter der Umfrage: „Vergesse nie, was sie uns genommen haben.“ Wer genau aus seiner Sicht für die hohen Preise verantwortlich ist und ob mit dem „Sie“ eine geheime Regierung gemeint ist, die unsere Dönerpreise kontrolliert, darüber lässt sich wohl nur spekulieren. (Jakob von Sass)

