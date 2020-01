Domenico de Cicco gesteht intime Liebesdetails: Plant der TV-Star eine Hochzeit?

Bahnt sich da etwa eine Hochzeit an? TV-Star Domenico de Cicco aus Linsengericht gibt sich offen wie nie und verrät darüber hinaus intime Liebes-Pläne für 2020.

Domenico de Cicco zeigt sich in einem Interview offen wie nie

zeigt sich in einem Interview offen wie nie Der TV-Star aus Linsengericht hat mit seiner Freundin Julia eine gemeinsame Tochter

hat mit seiner Freundin Julia eine gemeinsame Tochter Jetzt verrät Domenico de Cicco intime Pläne für das Jahr 2020 - kommt es zur Hochzeit?

Linsengericht - Folgt für Domenico de Cicco schon bald der Gang vor den Traualtar? Der TV-Star zeigt sich offen wie nie und spricht über seine Pläne für das Jahr 2020. Seit rund einem Jahr sind der Ex-Dschungelcamp-Kandidat aus Linsengericht (Main-Kinzig-Kreis) und seine Freundin Julia ein glückliches Paar. Gemeinsam mit Töchterchen Lia Noelia sind sie eine kleine Familie. Und schon bald könnte der nächste Schritt erfolgen. Das riecht nach Hochzeit.

Domenico de Cicco: Pläne zu Hochzeit? TV-Star aus Linsengericht plaudert aus

Im Interview mit vip.de betont Domenico de Cicco mit einem Augenzwinkern: „Ich würde nicht Nein sagen und sie wahrscheinlich auch nicht - hoffe ich zumindest, ne?“ Klingt fast so, als gebe es eine baldige Hochzeit.

Schon zu Beginn des Jahres hatte der TV-Star aus Linsengericht zum Thema Hochzeit vielsagend erklärt: „Ich würde schon gerne heiraten. Ich mein', ich habe 'ne Tochter, ich habe 'ne tolle Frau. Es fehlt nur, dass ich sie heirate.“ Und heute? „Wir leben jetzt wie in einer Ehe. Wir haben eine Tochter zusammen, wir treffen gemeinsame Entscheidungen, sodass wir glücklich sind und die Kleine natürlich auch, an erster Stelle“, verrät de Cicco weiter.

Domenico de Cicco aus Linsengericht weicht aus, verrät aber andere Pläne

Auf einen konkreten Zeitpunkt einer Hochzeit möchte sich Domenico de Cicco aus Linsengericht jedoch nicht festnageln lassen. Stattdessen weicht der Schönling gekonnt aus: „Vorm Altar zu stehen und 'Ja' zu sagen fürs gemeinsame Leben, das tun wir ja schon praktisch, aber sonst lassen wir uns überraschen, was der liebe Gott für uns alles in Petto versteckt hat.“

Zumindest hat der liebe Gott räumliche Veränderungen für Domenico de Cicco und seine Julia „in Petto versteckt“. So plaudert der 36-Jährige aus: „Wir sind auf der Suche nach einem Haus. Wir wollen uns praktisch ein Eigenheim ermöglichen.“

Linsengericht: Domenico de Cicco und das Drama mit Evelyn Burdecki

Was alles nach dem perfekten Familienglück klingt, war vor einem Jahr so noch nicht abzusehen. Schließlich war Domenico de Cicco zuvor mit Dschungelkönigin Evelyn Burdecki zusammen. Beide hatten sich im Sommer 2018 bei „Bachelor in Paradise“ kennen und lieben gelernt. Doch das Glück hielt nur wenige Wochen.

Es folgten Trennung, Drama und: Julia. Sie erwartete zu diesem Zeitpunkt sein Kind. Das Chaos erreichte seinen Höhepunkt, als der 36-Jährige aus Linsengericht im Dschungelcamp erneut auf seine Verflossene traf. Zwischen Domenico de Cicco und Evelyn Burdecki* entbrannte während der Sendung schließlich ein heftiger Streit, der in einem heftigen Shitstorm gegen den TV-Star bei Instagram* mündete.

Domenico de Cicco: Pläne für 2020 werden konkret - auch eine Hochzeit?

Alles offenbar längst vergessen. Für Domenico de Cicco scheinen nur noch seine Julia und Töchterchen Lia Noelia zu zählen. Der geplante Hauskauf unterstreicht das nur allzu sehr. Ob der TV-Star aus Linsengericht dann bald auch die Glocken läuten lässt? Es ist nicht auszuschließen. Das Thema Hochzeit wird konkreter.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.