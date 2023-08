Dramatische Zahlen: Fast doppelt so viele Obdachlose in Hessen als im Vorjahr

Von: Emanuel Zylla

Beunruhigende Zahlen, die das Statistische Bundesamt für Hessen vorlegt. Die Zahl der Obdachlosen ist in einem Jahr um 87 Prozent gestiegen - der Wohlfahrtsverband schlägt Alarm.

Frankfurt - Der Paritätische Wohlfahrtsverband Hessen ist alarmiert: „Ende Januar 2023 lebten in Hessen 22.645 wohnungslose Menschen in Notunterkünften, ein Jahr zuvor waren es 12.110. Das entspricht einem Anstieg um 87 Prozent“, informiert die Pressesprecherin vom Paritätischem aus Frankfurt, Barbara Helfrich. Bei den Zahlen vom Statistischen Bundesamt könnte es zudem eine hohe Dunkelziffer geben. Zwar sei diese Lage schon schlimm genug, aber Menschen, die „auf der Straße leben oder vorübergehend bei Bekannten untergekommen sind, werden von dieser Statistik nicht erfasst.“

Ein Obdachloser im Bahnhofsviertel in Frankfurt. Da er auf der Straße lebt, wird er von der Statistik vom Statistischen Bundesamt nicht mitgezählt. Der Paritätische beklagt die alarmierende Entwicklung von Menschen ohne eigene Wohnung. © Boris Roessler/dpa

Prekärer Wohnungsmarkt nicht der einzige Grund für gestiegene Obdachlosenzahlen in Hessen

Wer aufmerksam die Medien verfolgt, weiß um die schwierige Situation auf den Wohnungsmärkten - gerade in Großstädten. „Die Situation auf dem hessischen Wohnungsmarkt ist desolat. Die horrenden Mieten können viele längst nicht mehr bezahlen“, sagt Dr. Yasmin Alinaghi, Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Hessen. Sie spricht sogar von „wohnungspolitischem Versagen der scheidenden Landesregierung“. Da kämen schwierige Zeiten auf die nächste Regierung zu, die hier „radikal gegensteuern“ müsse.

Dann wären da natürlich noch die Kriegs-Geflüchteten aus der Ukraine, die zum Teil die Zahlen vom Statistischen Bundesamt anstiegen ließen, weil sie ihn Notunterkünften unterkamen. „Tatsächlich ist aber ein Anstieg von Menschen in Notunterkünften in allen Teilen der Bevölkerung zu verzeichnen“, geht aus einer Pressemitteilung des Paritätischen in Hessen hervor. Die Pressesprecherin nennt die Gründe, nämlich „Kündigungen, Mietschulden, Erkrankungen oder häusliche Gewalt.“ Sogar Kinder und Jugendliche seien dabei - mehr als doppelt so viele, wie ein Jahr zuvor. Laut den Statistiken sei die Zahl der Minderjährigen, die in Notunterkünften leben müssen um 2440 auf 5635 innerhalb von einem Jahr gestiegen.

Mietpreisbremse und mehr Sozialwohnungen gegen Obdachlosigkeit in Hessen

Lars Lauer, Referent für soziale Notlagen beim Paritätischen Hessen, stellt eine klare Forderung an die hessische Landesregierung: „Der Mietanstieg muss in Hessen endlich wirksam gebremst und die Zahl der Sozialwohnungen deutlich erhöht werden, denn 43.053 Haushalte standen 2022 auf Wartelisten für Sozialwohnungen.“ Da es ganz ohne Notunterkünfte nicht gehe, müsse das Land aber auch „flächendeckend und in allen Kommunen für eine menschenwürdige Unterbringung“ sorgen. Das sei bisher längst nicht in allen Städten und Gemeinden der Fall.

Auch müsse der Übergang von einer Notunterkunft in die eigene Wohnung durch ein Netz von sozialen Wohnraumhilfen abgedeckt werden. Die Wurzel allen Übels sei aber, dass es überhaupt zu Obdachlosigkeit kommt. Hier empfiehlt der Paritätische in Hessen die Etablierung von „landesweite Fachstellen“, an die sich Mieter wenden können, denen eine Wohnungskündigung droht.

Die Diakonie Frankfurt und Offenbach nennt konkrete Zahlen für Frankfurt auf ihrer Internetseite: Während etwa 400 bis 500 Menschen gar kein Dach über dem Kopf hätten und auf der Straße schlafen müssen, seien rund 3.100 Personen in Unterkünften und Übergangseinrichtungen untergebracht - Tendenz steigend. (Emanuel Zylla)