Drei Männer bei Schlägerei in Wiesbaden verletzt

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bei einer Schlägerei sind in Wiesbaden am Freitagabend drei Männer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam ein 30-Jähriger mit einer schweren Verletzung auf das Polizeirevier. Er sei zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung in unmittelbarer Nähe des Reviers verwickelt gewesen. Die Verletzung wurde ihm demnach vermutlich mit einem scharfen Gegenstand beigefügt.

Wiesbaden – Der Mann kam in ein Krankenhaus. Zwei weitere Männer im Alter von 22 und 26 Jahren wurden leicht verletzt. Zum genauen Tathergang konnte die Polizei zunächst keine Auskunft geben. Im Zusammenhang mit der Tat wurden zwei Personen festgenommen. Weitere Täter flüchteten vom Tatort. Die Polizei sucht nach Zeugen. dpa