Drei Schwerverletzte bei Unfällen auf A7

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bei zwei Unfällen auf der A7 sind insgesamt drei Männer schwer verletzt worden. Zunächst kam ein Auto am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr zwischen Hünfeld/Schlitz und dem Rastplatz Großenmoor in Fahrtrichtung Kassel nach rechts von der Straße ab, raste an mehreren Bäumen vorbei und blieb auf einer Grünfläche stehen, wie die Polizei mitteilte. Der 38-jährige Fahrer und sein 42-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt.

Fulda/Hersfeld - Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

Gegen 23.20 Uhr kam dann kurz vor dem Hattenbacher Dreieck ein 19-Jähriger mit seinem Auto aus zunächst nicht bekannten Grund nach links von der Fahrbahn ab, prallte von der Leitplanke ab und schlitterte über alle drei Fahrspuren, wie die Polizei mitteilte. Auf dem rechten Fahrstreifen blieb das Auto stehen. Der junge Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste in Richtung Kassel kurzzeitig voll gesperrt werden. dpa