Drei Sondervoten im Lübcke-Untersuchungsausschuss

Eine Sitzung des Hessischen Landtags. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Im Lübcke-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags liegen drei Sondervoten der vier Oppositionsfraktionen vor. Das Gremium in Wiesbaden hatte sich zuvor nicht auf einen gemeinsamen Abschlussbericht einigen können - SPD, FDP, Linke und AfD formulierten daraufhin eigene Bewertungen.

Wiesbaden - Die SPD- und die FDP-Opposition legten zusammen ein mehr als 400-seitiges Sondervotum vor, wie der Ausschussvorsitzende Christian Heinz (CDU) am Dienstag vor der vorerst letzten bislang geplanten Sitzung mitteilte. Die oppositionellen Linken hätten kürzlich ein gut 200-seitiges und die AfD-Opposition ein Papier mit etwa 15 Seiten präsentiert.

Der von Schwarz-Grün zuvor vorgelegte Abschlussbericht war schon mit den Stimmen der Regierungsfraktionen verabschiedet worden. Alle vier Papiere sollen voraussichtlich im Juli im Landtag debattiert werden.

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war 2019 von dem Rechtsextremisten Stephan Ernst erschossen worden. Der parlamentarische Untersuchungsausschuss sollte die Rolle der hessischen Sicherheitsbehörden in dem Mordfall aufarbeiten. An den Behörden war Kritik laut geworden, etwa in Bezug auf mutmaßliche Versäumnisse bei der Weitergabe von Informationen. dpa