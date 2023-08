Drei Verletzte nach Zusammenstoß von Roller mit Auto

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Drei Menschen sind am Sonntag bei einem Zusammenstoß von einem Roller mit einem Auto auf der B276 bei Birstein (Main-Kinzig-Kreis) verletzt worden. Die 16 Jahre alte Rollerfahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Sie sei mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Ihre 15 Jahre alte Mitfahrerin und der 55-jährige Autofahrer erlitten ebenfalls Verletzungen.

Birstein - Nach ersten Erkenntnissen wollte die Rollerfahrerin auf der B276 und einem angrenzenden Feldweg wenden und wurde dabei von dem Autofahrer übersehen. Zu den genauen Umständen des Unfalls wird noch ermittelt. Die Straße wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. dpa