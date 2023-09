Mit 226 km/h durch die Baustelle: Polizei stoppt Porsche-Raser am Reiskirchener Dreieck

Von: Christoph Sahler

Ein Porschefahrer rast mit 226 km/h durch eine Baustelle auf der A480 am Reiskirchener Dreieck. Er ist der traurige Spitzenreiter einer Verkehrskontrolle.

Reiskirchen – Am Dienstag (5. September) hat Autobahnpolizei Mittelhessen innerhalb der Baustellenzone auf der Autobahn A480 zwischen dem Nordkreuz Gießen und dem Reiskirchener Dreieck die Geschwindigkeiten der vorbeikommenden Fahrzeuge kontrolliert.

Die Polizisten hielten zahlreiche Verkehrssünder direkt an der Raststätte Reinhardshain-Süd an. Das Ergebnis der Kontrolle: Insgesamt 3229 erfasste Fahrzeuge, von denen 23,66 Prozent oder 746 Fahrzeuge über der zulässigen Geschwindigkeit lagen. Auf 510 Fahrzeuglenker wartet ein Bußgeldverfahren, 46 Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Im Zuge der Kontrolle verhängten die Beamten Bußgelder in einer Gesamtsumme von 9275 EUR. Insgesamt 17 Fahrer mussten direkt vor Ort Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 2970 Euro hinterlegen.

Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der traurige „Spitzenreiter“ war nach Polizeiangaben ein Fahrer aus Aßlar (Lahn-Dill-Kreis), der mit seinem Porsche eine Baustellenzone mit erlaubten 80 km/h mit 226 km/h – abzüglich aller Toleranzen – durchfuhr. Ihn erwarten neben einer Meldung an die Führerscheinstelle voraussichtlich ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. (csa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Christoph Sahler sorgfältig geprüft.

