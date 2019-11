Bauarbeiter in Dreieich stoßen auf Bunker aus Zweitem Weltkrieg

Ganz schöner Klotz: 17,6 mal sechs Meter groß ist der Bunker, der auf dem Gelände Hauptstraße 22-38 a entdeckt wurde. Wilhelm Ott (rechts), Vorsitzender des Heimatkundevereins Freunde Sprendlingens, ist gespannt, was die ehemalige Luftschutzanlage preisgibt.

Bauarbeiter in Dreieich stoßen beim Aushub für das Innenstadtprojekt auf Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg.

Dreieich - Ein tonnenschweres Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstag in Dreieich entdeckt worden. Es wurde bei Aushubarbeiten auf dem Gelände gefunden, auf dem die Schoofs Immobilien GmbH aus Neu-Isenburg das Projekt Neue Mitte realisiert.

17,6 mal sechs Meter groß ist der Bunker, der nach Angaben von Wilhelm Ott um 1941 gebaut worden ist. „Wir wussten von einem Zeitzeugen, dass es dort einen Bunker gibt“, sagt der Vorsitzende des Heimatkundevereins Freunde Sprendlingens, der sich flugs auf den Weg zur Baustelle gemacht hatte, nachdem ihn die Nachricht erreicht hatte.

Dreieich: Bunker aus dem Krieg entdeckt

Auch für den Investor und Projektentwickler war die Entdeckung auf dem Areal an der Hauptstraße in Sprendlingen, dem größten Stadtteil von Dreieich, keine Überraschung. Schoofs-Geschäftsführer Mohamed Younis und die Freunde Sprendlingens sind zu dem Thema schon längere Zeit in Verbindung.

Möglich, dass ein Teil des Bunkers erhalten bleibt. Aber wo er die Arbeiten für die Tiefgarage behindert, wird der Betonklotz abgerissen. „Aufgrund des Fundes wird es nur zu marginalen Verzögerungen auf der Baustelle kommen“, lässt die Schoofs Immobilien GmbH mitteilen. Der Fund sei quasi einkalkuliert gewesen.

Dreieich: Bunker aus dem Krieg wird abgerissen

Mit einem Abriss hat Wilhelm Ott kein Problem. „Aber natürlich möchten wir das Ganze vorher dokumentieren.“ Er ist gespannt, welche „Geheimnisse“ der Bunker preisgibt. Dazu muss allerdings erst mal der Eingang gefunden werden. Gestern Nachmittag dauerte die Suche noch an.

Der Verein informiert auf seiner Website in einem Kapitel über Luftschutzräume und Bunkeranlagen in Dreieich-Sprendlingen. Auf dem Areal an der Hauptstraße befand sich nach Recherchen von Mitgliedern während des Krieges die Textilfabrik Steinmeyer, die auch Uniformen herstellte. Weiter heißt es: „Für die Belegschaft wurde ein Bunker errichtet, von dem zumindest noch Teile vorhanden sein müssten.“

Dreieich: Bewohner finden im Krieg Zuflucht in Bunker

Der Leser erfährt, dass eine Sprendlingerin die Existenz des Bunkers in Dreieich bestätigte. Sie fand dort als Kind selbst Schutz bei Fliegerangriffen. Benachbarte Anwohner hatten beim Bau der Luftschutzanlage mitgeholfen, dafür konnten sie außerhalb der Arbeitszeit der Fabrik, das heißt bei Nachtangriffen, die Anlage nutzen.

„Man ging vom Hof aus eine Treppe hinab. Rechts befand sich der mit Sesseln ausgestattete Privatraum von Steinmeyer, vorne war eine Tür, die zu einem lang gestreckten größeren Schutzraum führte“, haben die Freunde Sprendlingens erforscht. Nun hat der Verein die Möglichkeit, sich ein Bild von der gesamten Anlage machen zu können.

VON FRANK MAHN

Der Tedi-Markt hat am Wochenende endgültig dichtgemacht: Damit konnte der Abriss für die Neue Mitte in Dreieich-Sprendlingen beginnen, berichtet op-online.de*.

