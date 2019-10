Polizei äußert sich zu Hubschrauber-Einsatz in Dreieich 

Über Dreieich kreiste am Samstagvormittag ein Hubschrauber, zudem war ein großes Polizei-Aufgebot vor Ort. Jetzt äußern sich die Beamten zu den Hintergründen des Einsatzes.

Dreieich – Aufregung am Samstagvormittag in Götzenhain: Die Anwohner der Rheinstraße waren zwischen 9 und 10 Uhr wegen eines über der Straße kreisenden Polizeihubschraubers und eines größeren Aufgebots an Beamten beunruhigt.

Dreieich: Polizei setzt Hubschrauber ein

Laut Polizeipressesprecherin Andrea Ackermann habe es am Spielplatz am Ende der Rheinstraße nach einer gemeldeten Ruhestörung eine Polizeikontrolle bei drei Männern gegeben. Das Trio habe dabei „erheblichen Widerstand“ geleistet. Der „Hauptaggressor“, wie die Sprecherin erläutert, habe eine Beamtin verletzt, ihm sei dann die Flucht gelungen. Die Beamten konnten die beiden anderen Männer festnehmen; und später auch den Dritten schnappen. „Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht“, so Ackermann. njo

