Dreyer für kostenlose Heizungsberatung für Hauseigentümer

Energie

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich in der Debatte über die Heizungspläne der Ampel-Regierung im Bund für kostenlose Energieberatungen und gestaffelte Förderungen ausgesprochen. In dem Gesetz müsse eine kostenfreie Pauschale bei einer Heizungs- und Energieberatung für alle Hauseigentümer verankert werden, sagte die SPD-Politikerin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Mainz - „Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer müssen auch ohne BWL- oder Ingenieurstudium in der Lage sein, zu erfahren wo und wie sie Förderungen beantragen können, welche Rechte und Pflichten sie haben, welche technischen Möglichkeiten bestehen.“

Das Bundeskabinett hatte umstrittene Pläne zum Heizungstausch auf den Weg gebracht. Ab 2024 soll jede neueingebaute Heizung auf Basis von 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Spätestens bis 2045 soll die Nutzung fossiler Energieträger beendet sein. Danach müssen alle Heizungen vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Dreyer sagte, sie sei sich ziemlich sicher, dass sich die allermeisten Menschen eine Heizung wünschten, die klimafreundlich sei und perspektivisch helfe, Heizkosten zu sparen. Aber es könne sich nicht jeder leisten. Die Wärmewende könne nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung geschafft werden. Der Staat müsse besonders Hausbesitzer mit kleinen und mittleren Einkommen unterstützen. Wer über ein sehr hohes Einkommen verfüge, brauche nicht die gleiche Fördersumme.

Auf Bundesebene sprach sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in der „Rheinischen Post“ ebenfalls für eine Staffelung bei der geplanten Förderung aus. Bauministerin Klara Geywitz von der SPD plädierte in den Zeitungen der Funke-Gruppe indes dafür, dass Bürger schnell an ihre Förderung für die Heizung kommen. Für eine individuelle Einkommens- und Vermögensprüfung müsste erst eine Behörde gegründet werden, was dauere. dpa