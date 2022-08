Drittligist Wehen Wiesbaden holt Iredale aus Paderborn

John Iredale beim offiziellen Fotoshooting vom SC Paderborn. © Friso Gentsch/dpa

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat den zuletzt bereits ausgeliehenen John Iredale fest verpflichtet. Der 23 Jahre alte Stürmer wechselt vom Zweitligisten SC Paderborn zu den Hessen, bei denen er am Dienstag einen Zweijahresvertrag bis zum Sommer 2024 unterschrieb.

Wiesbaden - „Mit der Rückkehr von John bekommen wir eine weitere Option für unser Angriffsspiel. Er hat in der letzten Saison seinen Torriecher unter Beweis stellen können und verfügt zudem über die benötigte Spielintelligenz und Beweglichkeit, um Lücken in der gegnerischen Abwehr auszunutzen“, sagte Wehen Wiesbadens Sportlicher Leiter Paul Fernie.

In der vergangenen Saison absolvierte Iredale für die Hessen zwölf Spiele, in denen er drei Tore erzielte. „Ich habe mich hier in der letzten Saison sehr wohl gefühlt, daher bin ich absolut glücklich, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Ich kann es kaum erwarten, so schnell wie möglich für den SVWW wieder auf dem Platz zu stehen“, sagte der Australier. dpa