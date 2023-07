Drogenpakete sichergestellt: Verdächtige in U-Haft

Teilen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Drogenfahnder haben insgesamt rund 36 Kilogramm Marihuana in verdächtigen Päckchen gefunden und in einem Paketverteilzentrum in der Nähe von Bad Hersfeld sichergestellt. Wie das Zollfahndungsamt Frankfurt und das Hessische Landeskriminalamt am Dienstag mitteilten, waren die Drogen in zwei Paketen aus Spanien versteckt gewesen. Die Beamten konnten einen Tag nach dem Fund, den sie am vergangenen Dienstag gemacht hatten, auch die mutmaßlichen Empfänger der Drogen ermitteln und in Rosbach vor der Höhe sowie in Frankfurt festnehmen.

Wiesbaden - Gegen die beiden 28- und 40-jährigen Männer wird wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln ermittelt, wie es weiter hieß. Beide Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. dpa