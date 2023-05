Durchschnittsverdienst in Hessen 2022 bei 4571 Euro brutto

Einkommen

+ © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration Eine Frau hält Geldscheine in der Hand. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Vollzeitbeschäftigte in Hessen haben 2022 durchschnittlich 4571 Euro brutto pro Monat verdient. Dabei geht die Spanne zwischen den Berufsgruppen weit auseinander. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, zählten zu den Topverdienern unter anderem Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer mit durchschnittlich 10.182 Euro pro Monat sowie Pilotinnen und Piloten mit im Durchschnitt 9141 Euro pro Monat.

Wiesbaden - Am unteren Ende der Verdienstskala stehen der Statistik zufolge Reinigungskräfte mit einem durchschnittlichen Bruttomonatsverdienst von 2225 Euro pro Monat sowie Lagerarbeiterinnen und Lagerarbeiter mit 2633 Euro.

„Höhere Bildungsabschlüsse führen im Regelfall auch zu höheren Verdiensten“, erläuterten die Statistiker. Mit einem anerkannten Berufsabschluss verdienten Beschäftigte in Vollzeit durchschnittlich 3839 Euro. Ohne einen solchen Abschluss seien es 818 Euro weniger gewesen.

Wer einen Meister-, Techniker- oder Fachschulabschluss vorweisen konnte, sei im Durchschnitt auf 5516 Euro gekommen, teilte das Landesamt mit. Berufstätige mit Bachelorabschluss verdienten demnach 4803 Euro, mit Masterabschluss 6680 Euro.

Für die Statistik legten die Experten den April 2022 zugrunde. Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld wurden nicht berücksichtigt. Die Verdiensterhebung ist als Stichprobe konzipiert und umfasst in Hessen rund 4600 Betriebe. dpa