Durchsuchungen und Festnahmen nach Fund von 37 Kilo Kokain

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Ermittler haben nach einem größeren Drogenfund und mehreren Durchsuchungen zwei Männer aus Bad Hersfeld festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Fulda und die Polizei am Freitag mitteilten, befinden sich die am Mittwoch festgenommenen 23 und 30 Jahre alten Männer nun in Untersuchungshaft. Bei drei weiteren Beschuldigten fand die Polizei eine kleine Menge Marihuana und viele Handys, sie seien wieder entlassen worden.

Bad Hersfeld/Rotenburg - Die Aktion stand den Angaben zufolge im Zusammenhang mit monatelangen Ermittlungen gegen eine Gruppe von insgesamt sieben Verdächtigen, denen der bandenmäßige Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wird. Anfang April wurden dabei bereits ein 21-Jähriger aus Bad Hersfeld und ein 34-Jähriger aus Fulda in Bremerhaven festgenommen. Gemeinsam mit Komplizen sollen sie am dortigen Hafen 37 Kilogramm Kokain aus einem Übersee-Container geborgen haben. Auch diese Männer sitzen in Untersuchungshaft. dpa