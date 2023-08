DWD warnt vor Gewittern in ganz Hessen: „Nicht von den Unwettern verschont“

Von: Florian Dörr

Teilen

Die nächsten schweren Gewitter sind im Anmarsch auf Hessen: Experten warnen vor unwetterartigen Zuständen mit extremem Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Kassel/Frankfurt/Gießen/Offenbach – Da kommt offenbar einiges auf Hessen zu: Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach hat eine Vorinformation zu Unwettern herausgegeben, die das Bundesland von Mittwoch (16. August) auf Donnerstag (17. August) treffen sollen. Einmal mehr bleibe Deutschland wohl „nicht von den Unwettern verschont“, die sich wie ein Gürtel über Hessen ziehen könnten, melden die Wetterexperten.

Wörtlich heißt es dort auch: „Von Frankfurt greifen schwere Gewitter auf Deutschland über und verlagern sich bis Donnerstagmittag über die Mitte hinweg nordostwärts.“ Laut der aktuellen Unwetter-Vorinformation der Meteorologen trifft es Hessen zwischen Mittwochabend um 22 Uhr und Donnerstagmorgen um 8 Uhr. Betroffen sind alle Regionen im Bundesland, sowohl im Norden rund um Kassel wie in der Mitte rund um Gießen und im Süden rund um Frankfurt.

Gewitter ziehen über Hessen: Bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit

Der DWD warnt mit Blick auf die schweren Gewitter, die über Hessen ziehen können, auch vor heftigem, lokal auch extremem Starkregen mit Mengen zwischen 30 und 60, an manchen Orten auch bis zu 100 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit oder wenigen Stunden. Auch mit teils schweren Sturmböen müsse in diesem Zusammenhang gerechnet werden. Hagel mit einem Durchmesser von zwei Zentimetern sei ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Unwetter-Alarm in Deutschland: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vorab vor einem Gewittercluster (Grafik). © Patrick Peul/dpa/Screenshot DWD/Montage

DWD sieht noch Unsicherheiten bei von Gewitter betroffenen Gebieten in Hessen

Noch gibt es jedoch Unsicherheiten: Vorinformationen wie die aktuelle zu schweren Gewittern über Hessen gibt der DWD heraus, wenn eine genaue räumliche Einordnung der Zugbahn sowie die Begleiterscheinungen noch nicht sicher sind. Konkret heißt es bei den Wetterexperten in Offenbach: „Dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen.“

Auch könne das Unwetter nur in einzelnen Teilen Hessens spürbar werden. Denn Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Es bleibt also zunächst vage, wie und wo die Menschen in Hessen die schweren Gewitter zu spüren bekommen werden. Die Vorabinformation gilt derzeit (Stand: 16. August, 14.45 Uhr) für alle Kreise und kreisfreien Städte in Hessen. (fd)