Showdown auf dem Aldi-Parkplatz: Frau bedroht Mann mit Schlagstock

Streit vor dem Aldi-Parkplatz in Egelsbach: Eine 30 Jahre alte Clio-Fahrerin und ein 31-jähriger Mann geraten aneinander.

Die 30 Jahre alte Clio-Fahrerin war im Verkehr mit dem 31-jährigen Mann aneinander geraten. Vor dem Aldi kam es dann zur Konfrontation.

Egelsbach - Am Samstagabend gegen 20.50 Uhr kam es auf dem Aldi-Parkplatz in Egelsbach direkt vor dem Eingang des Discounters zu einem Streit zwischen einer Frau in einem roten Mantel und einem Mann. Die Frau soll dem Mann dabei mit einem Schlagstock gedroht haben.

Den Grund für die Auseinandersetzung vermutet die Polizei in einem Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten auf der Straße auf dem Weg zum Supermarkt. In der Woogstraße soll der 31-jährige Mann mit seinem dunklen BMW vor der 30 Jahre alte Renault-Fahrerin nicht richtig eingeschert sein. Darüber hat sich die 31-jährige Frau wohl aufgeregt.

Egelsbach: Showdown vor dem Aldi

Beide Autos - der 5er BMW und der Rebault Clio - steuerten anschließend den Aldi-Parkplatz in Egelsbach an, wo es zu der Konfrontation kam.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die vermutlich mehr von dem Streit mitbekommen haben. Diese können sich bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103-90300 zu melden.

Nicht mehr bei Drohungen blieb es im September auf der Egelsbacher Kerb, als sich rund 35 Jugendliche eine große Schlägerei lieferten. Neu in Egelsbach ist eine Selbsthilfegruppe für Frauen, deren Partner Trinker ist.

tom