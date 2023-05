Ehemaliges RAF-Mitglied Rolf Heißler ist tot – er starb in Hessen

Von: Erik Scharf

Das RAF-Mitglied Rolf Heißler ist im Alter von 74 Jahren gestorben. (Archivfoto) © dpa

Das ehemalige RAF-Mitglied Rolf Heißler ist in einem Offenbacher Krankenhaus gestorben. Er wurde 74 Jahre alt.

Frankfurt/Offenbach – Das ehemalige RAF-Mitglied Rolf Heißler ist tot. Der Mann aus Frankfurt soll bereits am 18. Mai in einem Krankenhaus in Offenbach gestorben sein, wie aus mehreren Berichten hervorgeht. Am Pfingstwochenende waren zudem Todesanzeigen in der Süddeutschen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gedruckt worden.

In der Todesanzeige in der Süddeutschen Zeitung heißt es: „Er hatte eine lange politische Geschichte, angefangen in der Studentenbewegung in München, nach 1975 in der RAF, dann über 20 Jahre Knast, zuletzt im Gallusviertel in Frankfurt. Unterzeichnet ist die Anzeige von „Weggefährt:innen und Gefährten aus allen Zeiten“. Rolf Heißler wurde 74 Jahre alt.

War Rolf Heißler Schütze beim tödlichen Anschlag auf Hans-Martin Schleyer?

Rolf Heißler war wegen des Mordes an zwei niederländischen Zollbeamten am 10. November 1982 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. 2001 kam er auf Bewährung aus der Haft in der JVA Frankenthal frei. Bei einer Ausstellung in Frankfurt 2007 sagte Heißler, dass er nichts bereue.

Heißler wurde zudem verdächtigt, einer der beiden Schützen beim tödlichen Anschlag auf den damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer im Oktober 1977 gewesen zu sein. Ex-RAF-Mitglied Peter Jürgen Boock behauptete, dass Heißler und Stefan Wisniewski die tödlichen Schüsse abgegeben hätten. Die Ermittlungen gegen Heißler wurden im Jahr 2013 mangels Beweisen eingestellt.

Zuletzt gab es in Frankfurt Durchsuchungen bei der Familie des mutmaßlichen ehemaligen RAF-Mitglieds Burkhard Garweg. Unter anderem soll Garweg an der Sprengung des Gefängnisneubaus in Weiterstadt (Kreis Darmstadt-DIeburg) beteiligt gewesen sein. Garweg ist seit über 30 Jahren untergetaucht, die Ermittler tappen auf der Suche nach ihm im Dunkeln. (esa)