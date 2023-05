Ehemann nach Angriff auf Frau in psychiatrischer Einrichtung

Teilen

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nach einem Messerangriff auf seine Ehefrau in Kassel ist ein Mann vorläufig in einer Einrichtung der forensischen Psychiatrie untergebracht worden. Dies habe das Amtsgericht Kassel auf Antrag der Staatsanwaltschaft angeordnet, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Kassel - Hintergrund für eine solche Maßnahme ist in der Regel der Verdacht, dass der mutmaßliche Täter psychisch krank ist. Die 28-Jährige war bei dem Angriff schwer, aber nicht lebensgefährlich am Hals verletzt worden.

Der Ehemann soll sie am Sonntagabend bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung mit dem Messer attackiert haben. Als die Frau flüchtete, sei er ihr durch das Treppenhaus gefolgt und habe ihr weitere Verletzungen zugefügt. Alarmierte Polizeibeamte fanden die Verletzte vor dem Mehrfamilienhaus. Der 30-Jährige wurde kurze Zeit später festgenommen. dpa