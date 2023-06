Ehepaar im eigenen Haus überfallen

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein unbekannter Mann hat ein altes Ehepaar in ihrem Haus im Taunus überfallen, Geld erpresst und die beiden im Keller eingesperrt. Wie die Polizei Westhessen am Sonntag mitteilte, hatte der Täter am Freitagabend an der Haustür der beiden 83-Jährigen in Oberursel geklingelt, eine Pistole vorgehalten und sich Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft.

Oberursel - Der Bewohner habe noch versucht, um Hilfe zu rufen, ihm sei aber der Mund zugehalten worden. Der Täter sperrte die beiden im Keller ein, nachdem er zuvor Geld von ihnen gefordert hatte. Das Ehepaar habe sich später selbstständig befreien können und die Polizei alarmiert. Die Ermittler rufen mögliche Zeugen dazu auf, sich bei der Polizei zu melden. dpa