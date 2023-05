Ein Monat Deutschlandticket: Verbünde ziehen positive Bilanz

Eine Frau geht am Frankfurter Hauptbahnhof an einer Regionalbahn vorbei. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Einen Monat nach Start des Deutschlandtickets haben die Verkehrsverbünde in Hessen eine positive Bilanz gezogen. Bislang seien im RMV mehr als 290.000, über den NVV 25.000 Deutschlandtickets verkauft worden, teilten die Unternehmen mit.

Frankfurt/Kassel - Einen Monat nach Start des Deutschlandtickets haben die Verkehrsverbünde in Hessen eine positive Bilanz gezogen. Im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) seien bereits mehr 290.000 Deutschlandtickets verkauft worden, erklärte Geschäftsführer Knut Ringat laut Mitteilung. „Das ist ein starkes Zwischenergebnis vier Wochen nach der größten Tarifrevolution im öffentlichen Nahverkehr.“ Besonders erfreulich sei, dass der RMV mit dem Deutschlandticket-Abonnement rund 150.000 Neukundinnen und -kunden habe gewinnen können.

Über den Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) seien bislang 25.000 Deutschlandtickets verkauft worden, 14.000 davon an Neukunden, wie eine Sprecherin sagte. Von den verkauften Deutschlandtickets sind zudem 5000 Jobtickets, wurden also Beschäftigten von ihren Arbeitgebern zur Verfügung gestellt. Es sei eine erhöhte Auslastung in Bahnen und Bussen spürbar, sagte die Sprecherin. Dies galt anfangs auch für die Servicezentren, inzwischen habe sich der Zustand aber wieder normalisiert. Das Ticket ermöglicht seit 1. Mai das bundesweite Reisen im Regional- und Nahverkehr für 49 Euro pro Monat.

Die Einführung begrüßt hat auch der Fahrgastverband Pro Bahn. Es handele sich um einen guten Anfang, zeitgleich müssten aber auch deutlich mehr Mittel für die Infrastruktur und den Ausbau des Verkehrsbetriebs bereit gestellt werden, forderte der hessische Landesvorsitzende Thomas Kraft. Manche Menschen schrecke es ab, dass bei dem Ticket keine Barzahlung möglich sei, das gelte auch für das Abomodell und die damit verbundene Bonitätsprüfung. Wünschenswert sei zudem eine bundesweite Regelung für Studierende, sagte Kraft. dpa