Einbrecher versuchen erfolglos Wand zum Tresor aufzubohren

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Wand zum Tresorraum einer Bank haben Einbrecher in Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) versucht, aufzubohren. Sie hatten dabei aber keinen Erfolg. Die Täter drangen nach ersten Erkenntnissen zwischen dem vergangenen Mittwoch und Montag gewaltsam in den Keller der im Umbau befindlichen Filiale ein. Dort befand sich auch die Wand zum Tresorraum, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Dillenburg - In den Raum gelangten die Einbrecher aber nicht, sie flüchteten ohne Beute. Die Polizei geht derzeit von mehreren Tätern aus. dpa