Einbruch in Tankstelle mit Gullydeckel

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Mit einem Gullydeckel haben unbekannte Einbrecher die Scheibe einer Tankstelle in Sulzbach (Taunus) zertrümmert. So gelangten sie laut Polizei in der Nacht auf Samstag in den Verkaufsraum. Sie durchwühlten ihn und flohen unerkannt. Zunächst war unklar, ob die Täter Beute gemacht hatten. Die Kripo ermittelt.