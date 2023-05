Einsätze wegen Starkregens: Wetter weiter regnerisch

+ © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Wegen Starkregens musste die Feuerwehr in Frankfurt mehrmals anrücken. Insgesamt habe es am Dienstagabend elf Einsätze wegen vollgelaufener Keller und überfluteter Straßen gegeben, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochmorgen mit. Vor allem die westlichen Stadtteile Höchst, Unterliederbach, Nied und Sossenheim seien betroffen gewesen. Auch der Keller des Uhren- und Schmuckmuseums stand demnach unter Wasser.

Frankfurt am Main/Offenbach - Die Exponate drohten beschädigt zu werden. Zu einem Schaden sei es jedoch nicht gekommen.

In den kommenden Tagen bleibt es in Hessen weiterhin nass und trüb. Am Mittwoch bestimme ein Mix aus dichten Wolken, Regen und einzelnen Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Mancherorts können Starkregen und Windböen auftreten. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 18 Grad, in Hochlagen auf 13 Grad. In der Nacht zu Donnerstag lassen die Schauer nach, stellenweise kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen fallen dabei auf 10 bis 6 Grad.

Der Donnerstag startet laut DWD stark bewölkt und mit einzelnen Schauern. Im Tagesverlauf soll weiterer Regen von Nordosten aufkommen. Die Temperaturen erreichen maximal 14 und 17 Grad. dpa