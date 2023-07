Teenager stürzt von Oberleitungsmast der Bahn - Rettungshubschrauber im Einsatz

Von: Florian Dörr

Teilen

Eine 19-Jährige ist am Bahnhof Hanau verunglückt. Sie war auf einen Oberleitungsmast geklettert.

Hanau - Schrecklicher Zwischenfall am Montagnachmittag (10. Juli) in Hanau: Wie die Bundespolizei mitteilt, war eine 19-Jährige von einem Oberleitungsmast am Bahnhof gestürzt. Sie zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu, musste mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Frankfurt gebracht werden.

Nach Angaben der Beamten nahm das Unglück von Hanau gegen 14.30 Uhr seinen Lauf. Zunächst war die 19-Jährige torkelnd in den Gleisen im Bereich des Stellwerks am Bahnhof aufgefallen. Die Gleise wurden gesperrt, um zu verhindern, dass die Frau von einem Zug erfasst wird.

Die 19-Jährige war auf einen Oberleitungsmast der Bahn geklettert. (Symbolbild) © dpa/Bernd Thissen

Rettungseinsatz am Bahnhof Hanau: 19-Jährige klettert auf Oberleitungsmast der Bahn

Allerdings kletterte sie nun auf einen abgestellten Zug und von dort auf einen Oberleitungsmast der Bahn. Absolut lebensgefährlich: Auf den Leitung fließt Strom mit einer Spannung von 15.000 Volt. Die Elektrizität wurde nach Angaben der Bundespolizei direkt abgeschaltet.

Teenager verliert Gleichgewicht und stürzt am Bahnhof Hanau in die Tiefe

Gebannt war die Lebensgefahr, in die sich die 19-Jährige am Bahnhof Hanau begeben hatte, damit allerdings noch nicht. Die alarmierte Feuerwehr bereitete die Rettung mit einem Sprungtuch vor. Allerdings verlor die Frau offenbar das Gleichgewicht und stürzte anschließend vom Bahn-Mast, wobei sie an der Stromleitung hängenblieb und das Sprungtuch verfehlte. Sie fiel zu Boden und erlitt durch den Sturz lebensgefährliche Verletzungen.

Gegen 15.45 Uhr kam die Frau mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Frankfurt. Einzelheiten über die Verletzungen und inwieweit Alkohol oder Drogen im Spiel waren, sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese hat nach dem schweren Unfall am Bahnhof Hanau die Bundespolizeiinspektion Frankfurt übernommen. (fd)

Im Main-Kinzig-Kreis kam es derweil am Wochenende zu einem tödlichen Unfall. Eine junge Frau starb noch an der Unfallstelle, die Polizei sucht nach Zeugen.