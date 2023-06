Eintracht bei Lok Leipzig - Wehen fordert RB Leipzig

Ein Finger zeigt auf die Gravur "2023 RB Leipzig" am Fuß des DFB-Pokals bei einem Empfang im Neuen Rathaus. © Jan Woitas/dpa

Finalist Eintracht Frankfurt bekommt es in der ersten DFB-Pokalrunde mit Lok Leipzig zu tun. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum am Sonntag in Dortmund. Die Partie bei den Sachsen (11. bis 14. August) wird für den neuen Eintracht-Trainer Dino Toppmöller das erste Pflichtspiel.

Dortmund - Ein echtes Hammerlos erwischte Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden, der gegen Titelverteidiger RB Leipzig antreten darf. Weil die Leipziger am zweiten August-Wochenende im Supercup gegen den FC Bayern München gefordert sind, wird dieses Pokalspiel erst am 26. oder 27. September ausgetragen.

Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt bekam mit dem FC 08 Homburg eine vermeintliche Pflichtaufgabe zugelost. Der FSV Frankfurt empfängt Zweitligist Hansa Rostock. Die zweite Hauptrunde folgt ab Ende Oktober, das Achtelfinale Anfang Dezember und die weiteren Runden dann im kommenden Jahr. Das Finale findet am 25. Mai 2024 in Berlin statt. dpa