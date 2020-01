Eintracht Frankfurt: Das sagen die Fans zum Sieg gegen RB Leipzig

Eintracht Frankfurt hat Spitzenreiter RB Leipzig geschlagen. Die Fans sind glücklich und stolz auf die Mannschaft.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat das erste Heimspiel der Saison gewonnen. Gegen Spitzenreiter RB Leipzig setzte sich die SGE am Ende mit 2:0 durch. In der ersten Halbzeit hatte alles nach einem Erfolg der Gäste ausgesehen, doch die Eintracht hielt dem Druck stand un drehte in der zweiten Hälfte dann auf. Aufgrund der Leistungssteigerung nach der Pause ist der Sieg nicht unverdient. Die Fans von Eintracht Frankfurt sind restlos begeistert und stolz auf die Mannschaft. Wir haben ein paar Stimmen aus dem offiziellen Forum der SGE zusammengefasst.

Eintracht Frankfurt: Fans beeindruckt von Leistung der Mannschaft

Whitey2k ist beeindruckt, wie die Mannschaft aus der Winterpause kam: „Klar läuft lange noch nicht alles optimal in unserem Spiel und da liegt noch einiges an Arbeit vor der Mannschaft, aber ich bin beeindruckt wie man die Situation in der Winterpause angenommen hat und nun mit der genau richtigen Ausrichtung und Mentalität dem ganzen gegenüber tritt.“

Viele Fans, die Trainer Adi Hütter gegen Ende der Vorrunde kritisiert hatten, sehen sich getäuscht, so auch Mogulin: „Als jemand der es durchaus kritisch sah mit Hütter in die Rückrunde zu gehen: es freut mich für Hütter und die Mannschaft, dass sie zeigen, dass das Vertrauen richtig war und die kritischen Gedanken die viele,eingeschlossen mir, hatten, nicht berechtigt waren. Diese Mannschaft und dieser Trainer sind eine Einheit und deshalb Chapeau! “

Einig sind sich die Anhänger darüber, dass nun auch gegen Mannschaften gepunktet werden muss, die unten in der Tabelle stehen. „Absolut geil! Wenn wir jetzt die direkten Duelle gegen die anderen Teams von "Unten" erfolgreich bestreiten (Union, Augsburg, Düsseldorf), dann können wir uns früh aller Sorgen entledigen“, sagt Wuschelbubb.

Eintracht Frankfurt: Anhänger sind wieder optimistisch

Startet die Eintracht nach zwei Siegen einen Angriff auf die internationalen Plätze? Klar, wenn es nach JanFurtok4ever geht: „Leverkusen und Bayern weggebügelt, gegen Dortmund gepunktet und jetzt Leipzig geschlagen. Darf man eigentlich keinem erzählen, wo wir in der Tabelle stehen. Immerhin wieder obere Hälfte und nur 5 Punkte auf Platz 7. Wer hat Bock auf eine Serie?“ Zumindest der Abstiegskampf sollte schnellstmöglich verlassen werden, sieht auch SGE_Werner so: „Auf jeden Fall haben wir uns jetzt gegen zwei nicht allzu leichte Gegner sechs Punkte erarbeitet und sechs bis sieben Punkte Abstand zu Platz 16. Jetzt noch das Ganze mit einem Sieg in Düsseldorf vergolden. “

Durch den Sieg gegen RB Leipzig ist Eintracht Frankfurt in der Tabelle auf Platz neun geklettert.

Von Sascha Mehr