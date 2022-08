Eintracht Frankfurt verliert Finale gegen Real Madrid

Frankfurts Co-Trainer Ronald Brunmayr (l-r), und die Spieler Mario Götze und Sebastian Rode stehen auf dem Spielfeld. © Arne Dedert/dpa

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat den nächsten internationalen Titel verpasst. Die Hessen unterlagen Real Madrid im UEFA-Supercup-Finale am Mittwochabend in Helsinki mit 0:2 (0:1). Ex-Bayern-Profi David Alaba (37. Minute) und der französische Weltklasse-Stürmer Karim Benzema (65.) erzielten vor rund 31.000 Zuschauern im Olympiastadion in Finnlands Hauptstadt die Tore der Königlichen.

Helsinki - Der Bundesligist lieferte angefeuert von mehr als 10.000 eigenen Fans und geschwächt vom Ausfall des wechselwilligen Filip Kostic einen tapferen Kampf, musste sich den abgezockten Titelhamstern um Toni Kroos aber klar geschlagen geben. Der FC Bayern, der 2013 und 2020 die Trophäe holte, bleibt so der bisher einzige deutsche Sieger des Wettbewerbs. Real schließt mit dem fünften Supercup-Titel zu den beiden Rekordhaltern FC Barcelona und AC Mailand auf. dpa