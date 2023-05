Eintracht Frankfurt verpflichtet schwedisches Talent Larsson

Hugo Larsson (l) von Malmö FF kämpft gegen Berlins Rani Khedira (M) um den Ball. © Andreas Gora/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Eintracht Frankfurt hat den schwedischen Mittelfeldspieler Hugo Larsson von Malmö FF verpflichtet. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, hat er einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Larsson gilt als eines der größten Fußballtalente seines Landes und feierte vor zwei Monaten sein Debüt in Schwedens höchster Spielklasse. Anfang des Jahres hatte er zudem seinen Einstand in der Nationalmannschaft.

Frankfurt/Main - Larsson ist die dritte Verpflichtung der Frankfurter für die Saison 2023/24 nach Willian Pacho (Royal Antwerpen) und Omar Marmoush (VfL Wolfsburg). „Hugo zählt trotz seines jungen Alters beim amtierenden schwedischen Pokalsieger zu den Stammkräften, was neben dem Talent auch für seine Persönlichkeit spricht“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. „Wir sind überzeugt davon, dass er uns in Zukunft viel Freude bereiten wird.“ dpa