Eintracht-Frauen: Auslosung in der Königsklasse am 30. Juni

Niko Arnautis, Trainer der Frauenmannschaft von Eintracht Frankfurt, spricht mit seinen Spielerinnen. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt bekommen am 30. Juni ihre Gegnerinnen in der ersten Champions-League-Runde zugelost. Das Team von Trainer Niko Arnautis hatte sich durch den 3:0-Sieg am Sonntag bei Turbine Potsdam als Bundesliga-Dritter für die Königsklasse qualifiziert. Während die beiden Erstplatzierten - vor dem letzten Spieltag am kommenden Sonntag der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg - direkt die Gruppenphase erreichen, muss sich Frankfurt dafür in zwei Runden qualifizieren.

Frankfurt/Main - Zunächst sind die Hessinnen in einem Miniturnier mit vier Teams gefordert. Das Halbfinale steigt am 6. September, das Finale am 9. September. Die Siegerinnen erreichen die Playoffs mit Hin- und Rückspiel. Ein möglicher Gegner beim Miniturnier ist Juventus Turin aus Italien. In der vergangenen Saison hatten die Eintracht-Frauen den Einzug in die Gruppenphase verpasst. dpa