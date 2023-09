Eintracht-Frauen in der Königsklasse gefordert

Die Spielerinnen von Eintracht Frankfurt wollen die erste Hürde auf dem Weg in die Champions League erfolgreich meistern. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Im vergangenen Jahr war für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt schon in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League Schluss. Dieses Mal soll der Weg weitergehen.

Frankfurt/Main - Nach dem bitteren Aus im Vorjahr wollen die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt vor heimischer Kulisse die erste Hürde auf dem Weg in die Champions League erfolgreich meistern. Zum Auftakt trifft der Bundesligist an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) auf den tschechischen Vertreter 1. FC Slovácko. Bei einem Erfolg geht es am Samstag im Finale des Mini-Turniers gegen den Sieger der anderen Partie zwischen Juventus Turin und WFC Okzhetpes aus Kasachstan um den Einzug in die Playoffs.

Im vergangenen Jahr waren die Hessinnen in der ersten Qualifikationsrunde an Ajax Amsterdam gescheitert. Das soll ihnen nicht noch einmal passieren. „Es hilft uns, die internationale Bühne letztes Jahr kennengelernt zu haben. Die Enttäuschung über das Aus war groß, aber wir sind nicht umgefallen. Zur Entwicklung gehören Niederlagen. Die Mannschaft hat daraus gelernt und weiß, was zu tun ist“, sagte Eintracht-Trainer Niko Arnautis am Montag zuversichtlich.

Die Mannschaft fiebert der Aufgabe entgegen und setzt dabei auch auf den Heimvorteil. Am Mittwoch wird im Stadion am Brentanobad gespielt, am Samstag im Deutsche Bank Park. „Die Vorfreude, zum zweiten Mal in Folge die Qualifikation zu spielen, ist riesig. In Frankfurt ist das noch toller. Familie, Freunde sind da, die Fans pushen einen immer“, sagte Kapitänin Tanja Pawollek und fügte hinzu: „Die Aufregung steigt. Wir können den Mittwoch kaum abwarten.“ dpa