Eintracht hofft gegen Augsburg auf Ende der Negativserie

Bundesliga

Im Kampf um den Einzug in die Europa League benötigt Eintracht Frankfurt nach zuletzt acht sieglosen Bundesligaspielen dringend ein Erfolgserlebnis. Trainer Oliver Glasner hofft in der Partie gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf das Ende der Negativserie. Erstmals wieder im Kader steht Offensivspieler Jesper Lindström, der nach auskurierter Sprunggelenkverletzung zumindest ein Kurz-Comeback feiern könnte.

Frankfurt/Main - Verzichten müssen die Hessen auf die verletzten Evan Ndicka, Philipp Max, Hrvoje Smolcic und Kristijan Jakic. dpa