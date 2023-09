Eintracht verpflichtet Nkounkou von St. Etienne

Andre-Pierre Gignac aus Frankreich feiert mit seinem Teamkollegen Niels Nkounkou. © Martin Mejia/AP/dpa

Eintracht Frankfurt hat sich mit dem französischen U21-Nationalspieler Niels Nkounkou verstärkt. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger wechselt vom Zweitligisten AS St. Etienne zum Fußball-Bundesligisten, bei dem er am Freitag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieb. Die Ablösesumme soll rund 7,5 Millionen Euro betragen.

Frankfurt/Main - „Er ist ein hochtalentierter Spieler, der durch seine Dynamik, Durchsetzungskraft und Zielstrebigkeit besticht. Insbesondere auf seiner Position werden diese Elemente unser Spiel bereichern“, sagte Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung über den Neuzugang.

Nkounkou sammelte nach seiner Ausbildung in Marseille bereits einige Auslandserfahrungen. In England spielte er beim Premier-League-Club FC Everton, danach beim belgischen Erstligisten Standard Lüttich und in der darauffolgenden Saison bei Cardiff City in Englands zweithöchster Liga. dpa