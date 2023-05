Eintracht zieht Kaufoption: Ebimbe erhält Vertrag bis 2027

Frankfurts Eric Junior Dina Ebimbe verlängert Vertrag. © Arne Dedert/dpa

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat mit dem französischen Mittelfeldspieler Éric Junior Dina Ebimbe einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 abgeschlossen. Im Sommer vergangenen Jahres war er vom französischen Serienmeister Paris Saint-Germain ausgeliehen worden. Nun haben die Hessen eine Kaufoption gezogen, teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag.

Frankfurt/Main - Ebimbe hat sich in Frankfurt zu einem Leistungsträger und in der auslaufenden Saison bislang 28 Pflichtspiele absolviert. Zuletzt hatte er am Samstag gegen den SC Freiburg das 2:1-Siegtor erzielt. dpa