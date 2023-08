Elf mutmaßliche Metalldiebe auf frischer Tat ertappt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Wegen eines Einbruchs in einen leerstehenden Industriebetrieb sind in Wetter (Kreis Marburg-Biedenkopf) elf Männer festgenommen worden. Sie sollen bereits seit Längerem in den stillgelegten Betrieb eingedrungen sein, um Metall zu stehlen, wie die Polizei in Marburg am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge hatten Zeugen am Sonntag mehrere Menschen auf dem verlassenen Gelände bemerkt und Arbeitsgeräusche gehört.

Wetter - Daraufhin umstellte die Polizei das Gebäude und nahm die Männer fest.

Vor der Festnahme sollen die Einbrecher Leitungen und Metallrohre abgebaut und für den Abtransport vorbereitet haben. Nach Angaben des Besitzers liege der Schaden aus dem Einbruch sowie einer vorherigen Tat im Mai mindestens in einem hohen sechsstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls. dpa