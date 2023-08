Elvis Festival gestartet: Bis zu 30.000 Besucher erwartet

Eine Bronzefigur stellt einen jungen Elvis Presley in Uniform dar. © Hannes P. Albert/dpa/Archivbild

Zahlreiche Fans der Rock'n-Roll-Legende Elvis Presley sind am Freitag nach Bad Nauheim zum „European Elvis Festival“ gekommen. Bei Livemusik und einem vielfältigen Rahmenprogramm können sie bis zum Sonntag (20. August) in der Kurstadt in die Zeit ihres Idols in den 1950er bis 1970er Jahren eintauchen.

Bad Nauheim - Alleine für Freitag seien weit über 1000 Tickets verkauft worden, sagte Matthias Baumann vom Fachdienst Kultur und Sport Bad Nauheims der Deutschen Presse-Agentur. Bis zu 30.000 Besucher könnte das Festival am gesamten Wochenende anziehen.

Neben einem Fan-Markt können die Gäste auch eine Classic-Car Ausstellung erleben und sich in der Sonderausstellung „Elvis in Hollywood“ Drehbücher, Filmplakate und originale Kostüme anschauen. Zur offiziellen Eröffnung wurden am Freitagabend auch die Künstler erwartet, die das dreitägige Event in der Stadt im Wetteraukreis bestreiten.

Der „King of Rock'n Roll“ (1935-1977) war von Oktober 1958 bis März 1960 als Soldat im benachbarten Friedberg stationiert und wohnte während dieser Zeit in Bad Nauheim. In der Stadt können Fans noch Originalschauplätze besuchen und sich auf einer kleinen Fußgängerbrücke mit einer lebensgroßen Bronzestatue von Elvis ablichten lassen. Auch eine Elvis-Ampel und -Bushaltestelle sowie eine kunstvoll geschmiedete Bank erinnern an den weltberühmten Gast.

Zum European Elvis Festivals stylen sich viele Besucher traditionell im Retro-Look - von Haartolle über Petticoats und Katzenaugen-Sonnenbrillen ist alles vertreten, auch viele Fan-Shirts mit dem Konterfei des „King“ waren nach Angaben einer Sprecherin zum Auftakt zu sehen. dpa