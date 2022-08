Engländer Oliver pfeift Eintracht gegen Real

Teilen

Spielbälle liegen auf dem Rasen. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Der Engländer Michael Oliver pfeift das Supercup-Endspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid. Die Europäische Fußball-Union nominierte den 37 Jahre alten Schiedsrichter am Mittwoch für das Duell zwischen dem Europa-League-Gewinner und dem Champions-League-Sieger am 10. August (21.00 Uhr) in Helsinki.

Nyon - Bei der Partie kommt erstmals eine halbautomatische Abseitstechnologie zum Einsatz, teilte die UEFA weiter mit. Das System soll dann auch in der Gruppenphase der Königsklasse eingesetzt werden. „Die UEFA sucht ständig nach neuen technologischen Lösungen, um den Fußball zu verbessern und die Arbeit der Unparteiischen zu unterstützen. Dieses innovative System ermöglicht es VAR-Teams, Abseitssituationen schneller und genauer zu erkennen. Dies kommt dem Spielfluss zugute und trägt zu einheitlichen Entscheidungen bei“, sagte UEFA-Schiedsrichterchef Roberto Rosetti. dpa