Entlastung für viele Frankfurter Mieter

Christoph Manus

Christoph Manus ist Redakteur in der Frankfurter Stadtredaktion und berichtet insbesondere aus dem Römer. Seine Schwerpunktthemen sind Wohnen und Wirtschaft. Er wohnt im Frankfurter Gutleutviertel. Dabei seit: 2002. Am liebsten bin ich: am Meer.

c.manus@fr.de