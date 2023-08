Verlangen nach Rhodos kaum gebrochen – Offenbacher Reisebüros: „Die Leute vergessen sowas wieder“

Von: Josefin Schröder

Teilen

Die Waldbrände auf Rhodos zwangen viele Urlauber, die Insel zu verlassen. Reisebüros in Offenbach erwarten keine nachhaltigen Schäden für die Tourismusbranche.

Offenbach - Die Waldbrände auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos hielten Bevölkerung wie auch Urlauber in Atem. Während viele ihren Aufenthalt abbrechen und sogar evakuiert werden mussten, konnten einige Urlauber ihre geplante Reise gar nicht erst antreten und mussten den Urlaub stornieren. Die lokalen Reisebüros in Offenbach verfolgten die Lage aufmerksam. Griechenland ist als Reiseziel jedes Jahr sehr gefragt.

Das sagen die Reiseexperten aus Offenbach

„Gott sei Dank waren zu der Zeit der Waldbrände keine Gäste von uns auf Rhodos“, sagt Peter Geiger, Inhaber des Reisebüros Tempelsee in Offenbach, erleichtert. Nach dem Ausbruch der Brände habe er sofort geprüft, ob es Kunden seines Reisebüros betrifft. Jeden Tag wurde er von den verschiedenen Reiseveranstaltern über die aktuelle Situation in Griechenland informiert. So fühlte er sich immer auf dem aktuellsten Stand, auch ohne vor Ort zu sein.

Diesen Monat seien keine weiteren Trips nach Rhodos gebucht. „Erst für September haben wir wieder Buchungen für die Insel.“ Ob er den Kunden davon abrät, dorthin zu fliegen? Laut dem Reiseexperten seien Reisen in den Norden von Rhodos unbedenklich, von Urlaub im Süd-Osten würde er vorerst abraten. Die Buchungslage für Griechenland sei trotz der jüngsten Ereignisse zufriedenstellend.

Griechenland, Rhodos: In der Ortschaft Kiotari stehen zwei ausgebrannte PKWs am Strand. © Christoph Reichwein/dpa

Geiger gibt sich entspannt. Das Problem der Waldbrände sei nicht neu und betreffe immer wieder unterschiedliche Urlaubsziele. „Überall im Mittelmeerraum besteht schon seit einigen Jahren dieses Risiko“, sagt der Reisebüro-Besitzer. Er erinnert sich an einen Waldbrand im Jahr 2016 auf der portugiesischen Insel Madeira. Damals bot er seinen Kunden an, die Buchungen kostenlos zu stornieren. Das würde er in solchen Ausnahmesituationen selbstverständlich wieder so machen. Dass sich die Waldbrände langfristig negativ auf den Tourismus in Griechenland auswirken könnten, denkt er nicht.

Keinen nachhaltigen Schaden für Tourismus erwartet

Diese Meinung teilt auch Anke Hering vom TUI Reise Center Offenbach. „Die Nachfrage nach Urlaub in Griechenland wird nicht abnehmen“, ist sie sich sicher. Dafür sei das Land in den vergangenen Jahren zu einem viel zu beliebten Reiseziel geworden. Hitzewellen, Waldbrände, höhere Preise - „Die Leute vergessen sowas wieder oder blenden es aus“, sagt Hering.

Aber sie hat in den letzten zwei Wochen auch besorgte Kunden erlebt, die die Situation zunächst abwarten wollten, bevor sie in die Urlaubsplanung gehen. Der Veranstalter TUI sagte alle gebuchten Reisen nach Rhodos bis zum 28. Juli ab. Viele Kunden seien im Moment irritiert, wo sie gefahrlos hinfliegen können, erzählt Anke Hering. Besonders Familien mit Kleinkindern würden ihre Reiseziele sehr gewissenhaft wählen. Wegen der Waldbrände auf Rhodos musste sie nur eine Kundin vor ihrem Ausflugstag umbuchen: Türkei statt Griechenland. (Josefin Schröder)

Im Urlaub sollen sich die Mitarbeiter vom Arbeitsstress erholen. Doch was ist, wenn der Vorgesetzte Sie am Handy kontaktiert?