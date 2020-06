Eppertshausen: Mann bei Party verschwunden – Neue Details zur Vermissten-Suche am Aje-See

In Eppertshausen am Aje-See wird nach einer Party ein Mann vermisst. Die Rettungskräfte haben neue Details zur Vermissten-Suche veröffentlicht.

Update von Samstag, 27.06.2020, 10.28 Uhr: Noch immer wird ein Mann vermisst, der nach einer Party am Aje-See in Eppertshausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) verschwunden war. Die Suche nach dem vermissten Mann läuft noch immer. Jetzt haben Polizei und Rettungskräfte auf Anfrage weitere Details veröffentlicht.

Eppertshausen: Mann nach Party am Aje See vermisst – Neue Details zur Suche

Nachdem der Notruf gegen 2.30 am Samstag (27.06.2020) abgesetzt wurde kamen, neben der Feuerwehr Eppertsausen, waren auch Feuerwehren Rodgau und Dieburg im Einsatz. Mit Feuerwehr-Booten wurde der See noch in der Nacht mit Wärmebildkameras abgesucht. Zum Einsatzort kamen außerdem die Berufsfeuerwehr Frankfurt mit ihrer Taucherstaffel.

Diese kam jedoch nicht zum Einsatz, so die Rettungskräfte vor Ort. Denn der Aje-See in Eppertshausen ist eine ehemalige Kiesgrube, mit ungünstigen Sichtbedingungen. Auch befinden sich noch alte Maschinen am Grund des Sees. Zu gefährlich für eine Tauch-Aktion bei Dunkelheit. Stattdessen setzte die Feuerwehr Frankfurt spezielle Nachtsichtgeräte ein, um den See abzusuchen. Bisher jedoch ohne Erfolg.

Eppertshausen: Spürhunde suchen nach vermissten Mann am Aje-See

Gegen Morgen kamen bei der Suche nach dem vermissten Mann am Aje-See in Eppertshausen noch Spürhunde zum Einsatz. Während Personenspürhunde den Uferbereich und den Wald bei Eppertshausen durchsuchten, wurden auch spezielle Oberflächenspürhunde eingesetzt. Sie können Gerüche noch an der See-Oberfläche aufnehmen.

Doch noch immer gibt es keine Spur von dem Mann, der seit der Party am Aje-See in Epperthausen vermisst wird. Die Party-Gäste wurden von Seelsorgern noch vor Ort betreut. Insgesamt 120 Rettungskräfte und Helfer waren im Einsatz.

Eppertshausen: Vermissten-Suche am Aje-See – Mann soll bei Party verschwunden sein

Erstmeldung von Samstag, 27.06.2020: Eppertshausen - Am Aje-See in Eppertshausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) wird seit dem frühen Samstag (27.06.2020) gegen 2.30 Uhr ein Mann vermisst. Die Suchaktionen sind noch in vollem Gange.

Eppertshausen: Mann wird vermisst – Suchaktion am Aje-See

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatten 20 bis 25 Menschen am Aje-See in Eppertshausen gefeiert. Dann hatten Zeugen gehört, wie einer der Anwesenden ankündigte, sich im See abkühlen zu wollen. Auch ein Plätschern sollen sie gehört haben. Als der Mann nicht mehr wieder zurückkehrte, alarmierten sie die Rettungsleitstelle.

Sie Suche nach dem vermissten Mann in Eppertshausen läuft derzeit noch auf Hochtouren. (slo)

Während der Corona-Krise hatte die Feuerwehr Eppertshausen* mit einer ganz anderen nervlichen Belastung zu kämpfen.