Großeinsatz der Polizei: Mann verschanzt sich in Haus

Update vom Montag, 27.04.2020, 17.11 Uhr: Nach unseren aktuellen Informationen kam bei der Hausräumung in Eppstein (Main-Taunus-Kreis) doch kein SEK zum Einsatz. Das erklärte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage.

Der Bewohner des Hauses im Stadtteil Ehlhalden hatte sich zum Zeitpunkt der geplanten Räumung um kurz nach zwölf Uhr am Montagmittag in seinem Haus verschanzt und so einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Zum Einsatz kamen Polizeibeamte der Polizeidirektion Main-Taunus. Diese konnten den Hausbewohner, der allein in seiner Wohnung verschwand, aber auch während des mehrstündigen Einsatzes nicht davon überzeugen, seine Wohnung freiwillig zu verlassen. Daraufhin verschafften sich die Beamten gewaltsam Zutritt zu dem Haus.

Polizei-Großeinsatz in Eppstein: Bewohner muss in Psychiatrie

Der Bewohner blieb bei dem Einsatz unverletzt, musste aufgrund seines angegriffenen Geisteszustandes allerdings in eine psychiatrische Klinik überstellt werden, heißt es von der Polizei. Die Räumung des Hauses läuft derzeit noch.

Erstmeldung vom Montag, 27.04.2020, 15.41 Uhr: Eppstein - Im Eppsteiner Stadtteil Ehlhalden ist es am Montag (27.04.2020) zu einem SEK-Einsatz gekommen. Der Grund: Das Amtsgericht sollte dort am Montag eine Hausräumung durchführen. Da sich der Bewohner aggressiv und unkooperativ zeigte, wurde die Polizei angefordert. Der Bewohner hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Gebäude verschanzt.

Großeinsatz in Eppstein: Polizei umstellt Gebäude

Die Einsatzkräfte sperrten beim Eintreffen im Eppsteiner Stadtteil Ehlhalden die Straße und umstellten das Gebäude. Auch das SEK stand bereit. Durch die Sperrung der Hauptstraße kam es zu Beeinträchtigungen im laufenden Verkehr.

