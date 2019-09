Mann folgt Teenie (15) in Arztpraxis - und geht sofort zu weit

Die Albert-Schweitzer-Straße in Erbach. Hier wurde der Verdächtige aufgegriffen.

Sexuelle Belästigung in Erbach? Ein Mann folgt einer Jugendlichen (15) in einer Arztpraxis im Odenwald. Dort kommt es zum Übergriff.

Erbach - Zu dem Übergriff auf die 15-Jährige kam es am frühen Donnerstagnachmittag im Wartezimmer einer Praxis in der Innenstadt von Erbach. Die Polizei hat den 31-jährigen Tatverdächtigen inzwischen festgenommen und wird ihn im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorführen.

Laut ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen ist der Mann der 15-Jährigen gegen 13.40 Uhr in die Praxisräume in der Erbacher Innenstadt gefolgt. Hier soll er die Jugendliche angegangen haben, worauf das Mädchen lautstark auf sich aufmerksam machte.

Erbach: Mann ergriff die Flucht

Durch die Rufe alarmiert, kam die Ärztin in den Warteraum. Der Mann ließ daraufhin von der 15-Jährigen ab und ergriff die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 31-Jährige in der Albert-Schweitzer-Straße durch die Polizei festgenommen werden.

Die Erbacher Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Sexualdelikts. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wird der Festgenommene am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser muss entscheiden, ob der 31-Jährige aufgrund seines Zustandes einstweilig untergebracht oder in Untersuchungshaft genommen wird.

Erbach: Polizei macht keine weiteren Angaben zu dem Fall

Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit über den geschilderten Sachverhalt hinaus keine weiteren Angaben gemacht werden.

Tobias Möllers