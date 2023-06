Erdölförderung im hessischen Ried soll ausgebaut werden

Am einzigen Erdölförderstandort in Hessen soll die Produktion ausgeweitet werden. Die Rhein Petroleum GmbH aus Heidelberg hat im Ried in Südhessen mit Erkundungsbohrungen für mögliche weitere Vorkommen begonnen. Hier gebe es keine Seen von Öl, es sei quasi wie in einem Schwamm im Gestein, sagte Geschäftsführer Peter Appel am Mittwoch am Bohrloch nahe Riedstadt in Südhessen.

Riedstadt/Heidelberg - Der neue Bohrplatz mit dem Namen „Schwarzbach 2“ liegt direkt neben einer bestehenden Förderanlage.

„In Hessen sind bislang nur im Oberrheingraben geologische Verhältnisse bekannt, die eine wirtschaftliche Gewinnung von Erdöl- oder Erdgasvorkommen mit konventionellen Fördermethoden gestatten“, heißt es beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HNLUG) auf der Homepage. Dem Landesamt und dem zuständigen Regierungspräsidium Darmstadt zufolge wird landesweit nur im Ried Erdöl gefördert. dpa