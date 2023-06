Eritrea-Festival in Hessen verboten – „Ist das einzig wirksame Mittel, um Gefahren abzuwenden“

Die Stadt Gießen hat das geplante Eritrea-Festival aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Veranstaltung war im vergangenen Jahr eskaliert.

Gießen – Das Ordnungsamt der Stadt Gießen hat das für das zweite Juliwochenende geplante Eritrea-Festival verboten. Die Behörde begründet ihre Entscheidung damit, dass der Veranstalter, der Zentralrat der Eritreer in Deutschland, keine ausreichenden Belege vorgelegt habe, drohende Gefahren abzuwenden. Dies gefährde vor allem die Besucher des Festivals selbst, aber auch die Allgemeinheit. Gegen diese am gestrigen Mittwoch (28. Juni) zugestellten Entscheidung kann der Veranstalter Rechtsmittel einlegen.

Im Vorfeld der umstrittenen Veranstaltung in den Gießener Hessenhallen hatte es Hinweise auf eine Gewaltandrohung aus dem europäischen Ausland gegeben. Die Stadt konkretisiert nun, dass mehrere hundert gewaltbereite Störer auch aus dem europäischen Ausland anreisen wollten, um das Festival zu verhindern – gegebenenfalls auch mit Gewaltaktionen, teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit.

Die Flagge von Eritrea. (Symbolbild) © Butenkow/Imago

Eritrea-Festival in Gießen abgesagt: Ausschreitungen im vergangenen Jahr

Bereits im vergangenen Jahr hatten Gegner des eritreischen Regimes eine Veranstaltung des eritreischen Konsulats in den Hessenhallen angegriffen und 30 Personen verletzt, während die offiziell angemeldete Gegen-Demo von oppositionellen Exileritreern friedlich blieb. Die Polizei konnte erst mit einem hinzugezogenen Großaufgebot die Gewalt stoppen. Wie die Stadt nun mitteilt, habe sich in diesem Jahr die Anwerbung von Störern mit konkreten Drohungen gegen die Veranstaltung und ihre Besucher »deutlich verstärkt«.

Die Gruppe wolle offenbar unabhängig von den angemeldeten Gegendemonstrationen agieren und das Festival verhindern. Auch konkrete Drohungen gegen Ordnungskräfte und die Polizei seien über Soziale Medien verbreitet worden. Man müsse davon ausgehen, dass sich in diesem Jahr eine noch größere Anzahl gewaltbereiter Personen in Bewegung setze, um das Festival in Gießen zu verhindern, erläutert die Behörde in ihrem Verbotsbescheid.

Der Veranstalter habe jedoch trotz mehrfacher Aufforderung, das Sicherheitskonzept an die drohende Lage anzupassen, »nicht situationsgerecht reagiert. Er sei insofern unzuverlässig und gefährde insbesondere die Sicherheit der eigenen Gäste«, heißt es in der Presseerklärung weiter.

Eritrea-Festival in Gießen verboten: Veranstalter kann Sicherheit nicht gewährleisten

Nach Ansicht der Behörde könne der Veranstalter nicht garantieren, dass es auf dem Festival nicht zu Gefahren für die Sicherheit der Besucher komme. Eine zum Schutz der Besucher erforderliche Zugangsregelung, die sicherstelle, dass keine Störer das Gelände betreten, gebe es nicht. Vielmehr habe der Veranstalter mitgeteilt, dass er keine Zugangsbeschränkungen vorsehe. Dies sei »unverantwortlich«, betont das Ordnungsamt. Auch habe der Veranstalter nicht nachweisen können, wie er sich gegen einen unberechtigten Zutritt zu dem Gelände wehren wolle. Die Zugänge seien nicht ausreichend gesichert. Ein Nachweis eigenverantwortlicher Sicherheitsvorkehrungen sei bis heute nicht erbracht worden.

»Das Verbot ist das einzig wirksame Mittel, um die Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwenden«, heißt es in dem Bescheid. In der Abwägung zwischen den Grundrechten des Veranstalters und denen der Öffentlichkeit müsse klar gesagt werden: Das Interesse des Veranstalters, ein Festival zu organisieren, müsse gegenüber dem Schutz der Allgemeinheit und dem Interesse an der öffentlichen Sicherheit für jeden einzelnen zurückstehen. (khn)