Ermittler finden 15 Kilo Cannabis in Kasseler Wohnung

Eine Polizistin hält kleine Tütchen mit Marihuana in den Händen. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Drogenfahnder haben in einer Wohnung in Kassel 15 Kilogramm Cannabis gefunden. Bei der Durchsuchung am Donnerstag nahmen Spezialkräfte einen 21-Jährigen und einen 25 Jahre alten Mann fest, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitag mitteilte. Die Ermittler kamen den Angaben zufolge nach einem Hinweis auf mögliche Drogengeschäfte auf die Fährte der beiden Männer.

Kassel - Die Ermittler schätzen den Wert der gefundenen Drogen auf 150.000 Euro. Zudem fanden sie mehrere Tausend Euro mutmaßliches Drogengeld sowie weitere Utensilien für den Drogenhandel, hieß es. Ein Haftrichter sollte am Freitag über eine mögliche Untersuchungshaft gegen die Festgenommenen entscheiden. dpa