Erneut Weltkriegsbomben-Entschärfung am Niederwalddenkmal

Ein Einsatzort der Polizei ist mit Flatterband abgesperrt. © Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild

Nach dem Fund sieben weiterer Weltkriegsbomben in der Nähe des Niederwalddenkmals bei Rüdesheim am Rhein haben Experten am Dienstagnachmittag mit der Entschärfung begonnen. Zuvor waren Straßen und Waldwege an dem beliebten Ausflugsziel gesperrt worden. Die Polizei habe mit Hilfe von Drohnen kontrolliert, dass sich keine Menschen mehr in der Zone rund um den Fundort aufhielten, sagte Kreisbrandmeister Michael Ehresmann.

Rüdesheim am Rhein - Von den sieben Bomben sei eine bereits in der Vergangenheit detoniert worden, hier müssten nur die Reste entschärft werden, ergänzte er. Die Arbeiten an den übrigen, jeweils 50 Kilo schweren Sprengkörpern, wird Schätzungen zufolge bis in die Abendstunden dauern. Erst vor drei Wochen waren im gleichen Areal vier Weltkriegsbomben erfolgreich entschärft worden. Alle Blindgänger waren bei Sondierungen mithilfe historischer Luftaufnahmen gefunden worden. dpa