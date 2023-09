Erst noch heißer Start in die Woche: Dienstag Wetterwechsel

Die Sonne scheint am Himmel. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Noch mal ins Schwimmbad hüpfen? Anhaltend hochsommerliches Wetter mit Werten bis zu 32 Grad erwarten Meteorologen auch noch am Montag in Hessen. Es soll wieder heiter bis sonnig werden bei nur schwach wehendem Wind, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte.

Offenbach - Am Dienstag wird das Wetter jedoch umschlagen: Es soll erst wechselnd, später oft stark bewölkt werden. Zunehmend Schauer und Gewitter werden laut dem DWD in Hessen erwartet. Die Höchsttemperatur soll noch zwischen 25 und 28 Grad erreichen, bei teils böig auffrischendem Wind. dpa