Erstmals Preis für Hessens beste Dorfbuchhandlung vergeben

Der Buchladen Lesezeichen in Lauterbach (Vogelsbergkreis) ist zur besten hessischen Dorfbuchhandlung gekürt worden. Die Buchhandlung sei nicht nur Kulturvermittlerin, sondern auch aktive Gestalterin von gesellschaftlicher Teilhabe, teilte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Dienstag in Wiesbaden mit.

Wiesbaden/Lauterbach - Der Wettbewerb „Hessens beste Dorfbuchhandlung“ ist in diesem Jahr erstmals von der hessischen Staatskanzlei und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels ins Leben gerufen worden.

Gewürdigt werden demnach inhabergeführte Buchgeschäfte im ländlichen Raum, die sich besonders für die Leseförderung und das gesellschaftliche Miteinander einsetzen. Für den mit 10.000 Euro dotierten Preis haben sich den Angaben zufolge 53 inhabergeführte Bücherladen beworben. dpa