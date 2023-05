Regen und Gewitter in Hessen erwartet

Teilen

Starkregen prasselt während eines Gewitters auf eine Straße. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Meteorologen rechnen in Hessen in den nächsten Tagen mit unbeständigem Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Dienstag wechselnd bis stark bewölkt und vor allem in Westhessen mit einzelnen Schauern. Die Niederschläge sollen sich demnach zum Nachmittag hin Richtung Osten verlagern, wo es lokal dann auch zu Gewittern und Starkregen kommen kann.

Offenbach - Die Temperaturen erreichen am Dienstag laut DWD Werte zwischen 17 und 21 Grad und um die 16 Grad in höheren Lagen. In der Nacht zum Mittwoch soll es demnach kräftig regnen und gewittern.

Für den Mittwoch meldete der DWD einen rasch abziehenden Regen im Osten des Landes. In den übrigen Regionen sei weiterhin mit bewölktem Wetter und Schauern sowie vereinzelten Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen demnach 16 bis 19 Grad und 14 Grad in Hochlagen. In der Nacht zum Donnerstag sollen die Schauer nach DWD-Angaben vorerst nachlassen. Zu Niederschlägen und einzelnen Gewittern könne es am Donnerstag tagsüber aber trotzdem noch kommen. Für den Donnerstag prognostizierte der DWD Temperaturen von bis zu 18 Grad. dpa