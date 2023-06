Trübes und regnerisches Wetter in Hessen erwartet

Wassertropfen sind an einer Autoscheibe nach einem Regenschauer zu sehen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Menschen in Hessen erwartet trübes und regnerisches Wetter in den kommenden Tagen. Der Dienstag startet meist wolkig bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nordosthälfte sind einzelne Schauer oder kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 26 Grad, in Hochlagen sind um die 17 Grad möglich.

Offenbach - Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, in Schauer- und Gewitternähe sind teils stürmische Böen möglich.

Am Mittwoch erwarten die Meteorologen wechselhaftes Wetter: Anfangs ist es oft heiter bis wolkig, im Tagesverlauf verdichtet sich die Bewölkung. Es ist nur vereinzelt mit Schauern zu rechnen. Die Temperaturen klettern auf 23 bis 26 Grad, in Hochlagen sind um die 18 Grad zu erwarten. Am Donnerstag sind dann wieder einige Schauer und Gewitter mit Starkregen möglich. dpa